2-3 июня в Иркутске пройдет АвтоМотоШоу

АвтоМотоШоу пройдет 2-3 июня на стадионе «Труд». Об этом корреспонденту «АиФ Иркутск» сообщили организаторы мероприятия.

По своей концепции оно в значительной степени повторяет БайкалМоторШоу, которое в этом году не состоится. В программе нового автомобильного шоу выступление групп «Эстрада» и «Экстраверты», конкурсы и т.д. Команда судей определит победителей в номинациях: Инженерия (глубокая доработка с целью улучшения характеристик), Рестайлинг, Стенс (заниженные машины)— пока под вопросом, Внедорожник, Ретро-автомобиль, Ретро-мотоцикл, Звуковая атака, Проект (самоделки). Лучшую группу поддержки определят сами зрители.