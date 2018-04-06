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2-3 июня в Иркутске пройдет АвтоМотоШоу
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2-3 июня в Иркутске пройдет АвтоМотоШоу 

АиФ Иркутск 54 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
АвтоМотоШоу пройдет 2-3 июня на стадионе «Труд». Об этом корреспонденту «АиФ Иркутск» сообщили организаторы мероприятия.
По своей концепции оно в значительной степени повторяет БайкалМоторШоу, которое в этом году не состоится. В программе нового автомобильного шоу выступление групп «Эстрада» и «Экстраверты», конкурсы и т.д. Команда судей определит победителей в номинациях: Инженерия (глубокая доработка с целью улучшения характеристик), Рестайлинг, Стенс (заниженные машины)— пока под вопросом, Внедорожник, Ретро-автомобиль, Ретро-мотоцикл, Звуковая атака, Проект (самоделки). Лучшую группу поддержки определят сами зрители.
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