В Солнечногорске тактильная плитка для слепых ведет в овраг

В подмосковном Солнечногорске вблизи ТЦ «Новая Волна» рабочие уложили тактильную плитку для слабовидящих и слепых с явными нарушениями.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», тактильная плитка предназначена для ориентации незрячих граждан, поэтому борозды должны быть направлены к пешеходному переходу. Однако вместо этого дорожка в лучшем случае приведет к забору, а в худшем случае прямо в овраг.

Как отмечает издание, обычные пешеходы не обратили бы внимание на данное несоответствие, но для слепых такая плитка является ориентиром. Местные жители уже написали обращение в администрацию муниципалитета.

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