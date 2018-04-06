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В Солнечногорске тактильная плитка для слепых ведет в овраг
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В Солнечногорске тактильная плитка для слепых ведет в овраг 

Свободная пресса 51 минуту назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В подмосковном Солнечногорске вблизи ТЦ «Новая Волна» рабочие уложили тактильную плитку для слабовидящих и слепых с явными нарушениями.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», тактильная плитка предназначена для ориентации незрячих граждан, поэтому борозды должны быть направлены к пешеходному переходу. Однако вместо этого дорожка в лучшем случае приведет к забору, а в худшем случае прямо в овраг.
Как отмечает издание, обычные пешеходы не обратили бы внимание на данное несоответствие, но для слепых такая плитка является ориентиром. Местные жители уже написали обращение в администрацию муниципалитета.
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