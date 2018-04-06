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Станислав Галиев: В серии с «Трактором» гнули свою линию и дошли до победы
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Станислав Галиев: В серии с «Трактором» гнули свою линию и дошли до победы 

Советский спорт 1 час назад
— Если честно, сейчас даже эмоций нет — все выложились. Все ребята старались, бились. Пока даже не вериться. Завтра проснемся и порадуемся. Всех хочу поздравить с победой. Отдельно отмечу поддержку фанатов. Я такого еще не видел: столько народу приехало, целый сектор. Нам это помогло. Спасибо им. Будем готовиться дальше, — сказал форвард.
— Перед началом серии многие говорили, что победа достанется «Ак Барсу» легко, но «Трактор» провел хорошую серию. Согласны? — Да, у них очень хорошая команда. Они провели хороший сезон. У «Трактора» хороший подбор игроков, сильная вратарская линия. Нам было непросто, но мы гнули свою линию и дошли до победы.
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