В Красноярском крае состоится смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой работы

Эксперты определят победителей и призеров в пяти номинациях:

• «Физкультурно-спортивные клубы по месту жительства городских округов»;

• «Физкультурно-спортивные клубы по месту жительства муниципальных районов»;

• «Организаторы физкультурно-спортивной работы с сельским и городским населением» (организаторы, инструкторы (штатные и по совместительству), осуществляющие физкультурно-спортивную работу во внеучебное и нерабочее время). Не допускаются работники образовательных учреждений;

• «Центры тестирования ВФСК ГТО»;

• «Организации» (предприятия, учреждения и организации, расположенные в городских и муниципальных районах). Не допускаются к участию организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Конкурс пройдет в два этапа. Прием заявок и конкурсных материалов для всех номинаций с 1 по 17 августа 2018 года. Второй этап — подведение итогов, определение победителей и призеров — состоится с 20 по 31 августа 2018 года.

Организатор конкурса — Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта.

Материалы принимаются по адресу: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, строение 10/1 («Академия летних видов спорта»), актовый зал (каб.17), отдел по внедрению ВФСК ГТО. Справки по тел. (391) 217-99-70 (Шумакова Наталья Алексеевна).

Подробная информация на сайте ipkfks.ru.