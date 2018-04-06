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В Башкирии рыбаки сняли на видео куницу-попрошайку
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В Башкирии рыбаки сняли на видео куницу-попрошайку 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
На Павловке к людям вышел необычный зверек. Местных рыбаков порадовала стройная куница. Рыбаки засняли на камеру маленькую попрошайку и выложили на страницы соцсети. На кадрах видно, как пушистая красавица подбегает к добытчикам и просит поделиться уловом. — Давно были наслышаны о норке, вот и встретились! Кстати, совсем она не голодная. Тщательно выбирала, у кого угоститься рыбкой, — рассказала автор видеоролика Елена. Пушистому зверьку добытчики обрадовались, она сильно удивила рыбаков. Девушке даже пришлось отключить звук на видео, чтобы не записались восторженные возгласы и просторечные эмоции мужчин.
Публикация от Elena (@helen.must) 3 Апр 2018 в 3:39 PDT
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