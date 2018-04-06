В Башкирии рыбаки сняли на видео куницу-попрошайку

На Павловке к людям вышел необычный зверек. Местных рыбаков порадовала стройная куница. Рыбаки засняли на камеру маленькую попрошайку и выложили на страницы соцсети. На кадрах видно, как пушистая красавица подбегает к добытчикам и просит поделиться уловом. — Давно были наслышаны о норке, вот и встретились! Кстати, совсем она не голодная. Тщательно выбирала, у кого угоститься рыбкой, — рассказала автор видеоролика Елена. Пушистому зверьку добытчики обрадовались, она сильно удивила рыбаков. Девушке даже пришлось отключить звук на видео, чтобы не записались восторженные возгласы и просторечные эмоции мужчин.

Публикация от Elena (@helen.must) 3 Апр 2018 в 3:39 PDT