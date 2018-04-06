Орлу предложили стать «Лучшим торговым городом»

Минпромторг России приглашает орловских товаропроизводителей принять участие в конкурсе «Торговля России», сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам конкурса жюри выберет лучшие решения и идеи в различных торговых форматах. В конкурсе заявлено несколько номинаций: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект» и «Лучший несетевой магазин».

Для участия в конкурсе необходимо до 20 апреля отправить на почту torgrussia@minprom.gov.ru анкету по форме, размещенной в разделе «Торговля» на сайте Минпромторга, фотографии торгового объекта (не менее 10 штук в высоком качестве) и прочие дополнительные сведения на усмотрение участника.

Итоги конкурса подведут 15 мая. Награждение победителей состоится 6 июня на «Неделе российского ритейла».