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Болельщики «Арсенала» рассказали, как вели себя российсие фанаты
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Болельщики «Арсенала» рассказали, как вели себя российсие фанаты 

BFM.RU 49 минут назад
Фото: BFM.RU
Московский ЦСКА проиграл лондонскому «Арсеналу» в гостях с разгромным счетом 4:1. Поддержать красно-синих на стадион «Эмирейтс» приехали почти полтысячи человек. Ни о каких проблемах фанаты армейцев не сообщали.
При этом некоторые болельщики армейцев якобы собирались приехать в Лондон в футболках «Новичок-тур», во всяком случае, информация об этом появилась в российских СМИ и удивила некоторых фанатов, опрошенных Business FM. В итоге прошло все на удивление спокойно. Рассказывает один из председателей московского клуба болельщиков «Арсенала» Томас Гвин:
Томас Гвин один из председателей московского клуба болельщиков «Арсенала» «Все было очень спокойно, безопасно относительно, поэтому, в принципе, все было хорошо в этом плане. Я бы сказал, что даже лучше, чем все ожидали. Может быть, многие ожидали какие-то, не знаю, провокации или какие-то события, но, на самом деле, все было очень спокойно. Вы понимаете, 500 фанатов именно, которые приезжали из России, это очень мало, в принципе, потому что на матче „Манчестера“, когда они играли несколько месяцев назад, было 1200 фанатов — и сегодня только 500».
С гостями из Россиии не было никаких проблем, увтерждает фанат «Арсенала» Дэн:
«Конечно, фанаты борются друг с другом, показывают друг другу средний палец, но речи ни о каком насилии даже не шло. Да, я видел ребят, которые стоят на сидениях, но, наверное, это только потому, что им было плохо видно. Но этим самым они не причиняли никому вреда. В конце концов, могли бы причинить его только себе, упав с этих сидений. Они сняли футболки, начали прыгать, чтобы согреться. В любом случае, надо отдать им должное — провели хорошо время. С ними не было никаких проблем».
Главное все же — футбол. Матч получился зрелищным. О матче подробнее рассказал спортивный обозреватель Business FM Иван Швец.
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