Бьорн Сигурдарсон: Был шокирован скоростями в РФПЛ

В одном из двух центральных матчей 25-го тура лидирующий в чемпионате «Локомотиве» примет в Черкизове «Ростов», стремящийся одержать первую победу после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера. Исландский легионер гостей пообещал дать москвичам бой.

В «Ростов» 27-летний нападающий перебрался в зимнее трансферное окно — вскоре после того, как команду возглавил Карпин. Теперь в составе ростовчан сразу три представителя Исландии. Помимо Сигурдарсона это Сверрир Ингасон Рагнар Сигурдссон . Все трое претендуют на попадание в заявку своей национальной сборной на чемпионате мира.

Рослый форвард (187 см) быстро акклиматизировался в «Ростове». Пока в активе Сигурдарсона всего-навсего одна голевая передача, тем не менее, болельщики признали его лучшим игроком месяца. Для любого легионера это дорогого стоит, а уж для новичка…

«КАК ИГРАТЬ С «ЛОКОМОТИВОМ», РАССКАЖЕТ КАРПИН»

— «Ростов» весной показывает симпатичный футбол, но пока регулярно теряет очки. Не хватило немного для победы над «Арсеналом» в Туле. Не дотянули хотя бы до ничьей в последнем домашнем матче с ЦСКА. Обидно было проиграть армейцам? — Конечно, обидно. У нас были моменты, не повезло. Подвело и поле, которое не позволяло много комбинировать. А мы делаем ставку на такой футбол. С другой стороны — нам противостоял очень серьезный соперник. Я еще не очень хорошо ориентируюсь в российском футболе, но силу ЦСКА оценить успел. Они же вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Это серьезный уровень.

— ЦСКА еще два года назад был чемпионом России. А сейчас в таблице лидирует «Локомотив», с которым вам играть в воскресенье. Что знаете об этой команде? — Только то, что это лидер турнира. Значит, нас ждет очередное непростое испытание. Но мы обязательно дадим в Москве бой. А о том, как именно играть с «Локомотивом», нам еще расскажет тренер.

— По итогам четырех матчей в РФПЛ чему больше всего удивлены? — Например, в матче против «Краснодара» я был шокирован скоростями. Такой темп раньше наблюдал только в играх английской премьер-лиги.

«ЛЕТОМ МОЙ ТРАНСФЕР В «РОСТОВ» ЗАБЛОКИРОВАЛИ»

— А как вы вообще оказались в России? Когда возник вариант с переходом в «Ростов»? — Первый раз на меня выходили еще прошлым летом. Я выступал в Норвегии за «Мольде». Попросил клубное руководство отпустить в Россию. Однако норвежцы заблокировали мой трансфер, так как не успевали подыскать замену. Пришлось ждать зимы. И я очень рад, что в итоге все-таки оказался в Ростове.

На Дону ставят на исландцев. Первая трансферная кампания при Карпине

— Не боялись отправляться так далеко, в незнакомую страну? — Нет. Я быстро принял решение. Понравилось, как руководство «Ростова» вело переговоры, здесь мною были заинтересованы. В клубе очень профессиональный подход.

— Из «Ростова» проще, чем из «Мольде», попасть в заявку сборной Исландии на чемпионат мира? — Безусловно. За российским чемпионатом следят в Европе, премьер-лига считается сильным турниром. Кстати, главный тренер моей сборной Хеймир Хадльгримссон приезжал на матч «Краснодар» — «Ростов». Перед игрой мы пообщались, выпили кофе.

— Вы уже сказали, что в российском футболе скорости выше, чем в Норвегии. А на что еще обратили внимание? — Здесь люди больше интересуются футболом. А еще открываются прекрасные стадионы. Разница на самом деле колоссальная. «Мольде» — один из лидеров чемпионата Норвегии, а «Ростов» пока находится в середине таблицы РФПЛ. Тем не менее, это совершенно другой уровень, гораздо более высокий. Я имеют в виду и класс футболистов, и качество игры.

«РУССКИЙ СУП? ОЧЕНЬ ВКУСНО!»

— Уже почти год за «Ростов» выступает ваш соотечественник Сверрир Ингасон. Он, кстати, забил ЦСКА. Общались с ним перед переходом? — Да. Он хорошо отзывался о клубе, городе. Сказал, что переезд в Россию станет правильным шагом. Здорово, что мы теперь в одной команде. А в конце зимы к нам еще и Рагнар Сигурдссон присоединился. Я знаю обоих по сборной. Хотя, близкими друзьями до России мы не были.

— И как проводит в Ростове-на-Дону свободное время ваша исландская «колония»? — Ходим друг к другу в гости, гуляем. Я был приятно поражен ростовскими ресторанами. Там очень хорошо готовят. Предпочитаю итальянскую, аргентинскую и азиатскую кухню. Пробовал что-то и из русской. По-моему, какой-то суп. Понравилось.

Вообще, в городе полно мест, где можно отдохнуть. И местные жители очень дружелюбные. Все улыбаются, когда узнают меня на улице. Надеюсь, скоро мы начнем радовать болельщиков теми результатами, которых от нас ждут.