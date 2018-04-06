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Видео: Как из скучнейшего «Вольво» сделать короля вечеринок
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Видео: Как из скучнейшего «Вольво» сделать короля вечеринок 

Quto.ru 51 минуту назад
Фото: Quto.ru
Ребятам из проекта Hoonigan пришла в голову очередная неожиданная идея: что будет, если распилить старый Volvo V70 пополам и покататься на передней половинке? Хм, отличная мысль! Несколько дней работы в гараже и в распоряжении блогеров оказалась самый настоящий аттракцион наподобие вращающихся чашек из парков развлечений. За счет того, что длина машины сократилась более чем вдвое, дрифт по кругу стал куда динамичнее и после теста участники проекта едва удерживались на ногах и с трудом сдерживали тошноту.
Как это выглядело — смотрите на видео.
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