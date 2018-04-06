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Агент Алексей Дементьев — о серии СКА — ЦСКА: К работе судей нужно относиться как к погоде
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Агент Алексей Дементьев — о серии СКА — ЦСКА: К работе судей нужно относиться как к погоде 

Советский спорт 40 минут назад
Соперники одержали по две победы, пятый матч пройдет сегодня в Петербурге.
— Ничейный счет отражает соотношение сил на площадке? — Чемпионы олимпийского турнира-2018 практически в полном составе играют между собой, поэтому силы соперников по большому счету равны. И ничейный результат после четырех матчей серии был вполне предсказуем.
— Перед третьим периодом четвертого поединка казалось, что СКА держит игру в руках и доведет дело до третьей победы. За счет чего москвичам удалось переломить ход игры и вырвать важнейшую победу? — Где-то ЦСКА сопутствовала удача, где-то москвичи были чуть лучше в нюансах игровых моментов. Вспомните, например, как защитник красно-синих Михаил Пашнин атаковал Патрика Торесена, и завязалась драка с участием Ильи Ковальчука, который вступился за партнера по команде. Все эти эпизоды сыграли на руку хозяевам площадки, которые сумели довести дело до логического завершения.
— Кстати, наставник СКА Олег Знарок после матча посетовал, что его команда должна была начать третий период в большинстве, а не в формате «четыре на четыре», поскольку Пашнин должен был получить еще две минуты штрафа. Согласны с мнением главного тренера питерцев? — Очень сложно оценивать действия арбитров. У каждого есть свое представление о судействе, и есть немало людей, которые в этих вопросах больше знают и лучше разбираются, как именно должны быть оштрафованы игроки в том или ином эпизоде. Поэтому относиться нужно так: какое решение арбитры вынесли, таким его и следует принять.
— Соответствует ли в целом судейство матчей армейского дерби уровню хоккея в этой серии? — На мой взгляд, к работе судей необходимо относиться как к погоде. Вышло солнце, подул ветер, дождь хлещет в лицо — все бывает. Я очень хорошо представляю себе нюансы судейской профессии и понимаю, насколько сложно сделать так, чтобы все были довольны работой арбитров. Сколько людей — столько и мнений, поэтому пускать критические стрелы в адрес судей очень не хотелось бы.
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