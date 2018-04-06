ГТРК «Калининград» побывала в гостях у внучки фронтовика, штурмовавшего Кёнигсберг

Накануне годовщины взятия Кёнигсберга съёмочная группа калининградских «Вестей» побывала в гостях у внучки фронтовика и тёзки всесоюзного старосты.

Александр Калинин был участником штурма Кёнигсберга, и всю войну не расставался с саратовской гармошкой. В Советске накануне годовщины взятия Кенигсберга наша съёмочная группа побывала в гостях у внучки фронтовика и тёзки всесоюзного старосты.

Жительница Советска Таисия Мордвинова листает пожелтевшие страницы. В тетради собраны песни военных лет, их собирал её дед, Александр Андреевич Калинин, участник штурма Кёнигсберга. На фронте он не расставался с гармошкой. Александр происходил из казачьего рода и был душой компании.

Таисия Мордвинова, внучка фронтовика:

— Вся тетрадь идет по Восточной Пруссии. Тут все песни, и Темная ночь, и Огонек, и Синий платочек.

По рассказам деда, когда подошли вплотную к Кёнигсбергу, стало не до песен. Александр Калинин был в пехоте, старшиной в огнемётной батарее.

Таисия Мордвинова, внучка фронтовика:

— Там было три кольца обороны. И вот одну ночь он со своими товарищами, они всю ночь просидели в канаве. В воде. Так надо было, сидеть там затаившись. Чтобы потом утром пойти оттуда неожиданно в наступление.

Александр Калинин обладал каллиграфическим почерком и в штабе заполнял документы в том числе наградные. Порядок любил во всём, аккуратно подписана каждая личная фотография. В мирное время в Советске фронтовик работал бухгалтером.

Таисия Мордвинова, внучка фронтовика:

— Мы не имеем родственных отношений с Калининым, который находится на площади Калинина, но всё равно было приятно, если честно, что город назван Калининград, и дедушка Калинин. И брат Калинин. Прадед тоже сделал очень много в годы войны, он был председателем колхоза, он спас колхоз.

В семье хранят историю, как дед писал своему высокопоставленному тёзке, с просьбой о помиловании одного из селян. Как гласит семейная легенда, Михаил Калинин помог, и селянина вернули домой.

Накануне годовщины взятия Кёнигсберга ГТРК «Калининград» продолжает рассказывать о непосредственных участниках тех событий. Ранее о штурме немецкого города рассказывал Иван Петрович Волков . Он получил медаль за отвагу в битве Курской дуги и участвовал в штурме столицы Восточной Пруссии, а день Победы встретил на Балтийской косе.

ГТРК «Калининград» продолжает рассказывать о непосредственных участниках взятия Кёнигсберга