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ГТРК «Калининград» продолжает рассказывать о непосредственных участниках взятия Кёнигсберга
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ГТРК «Калининград» продолжает рассказывать о непосредственных участниках взятия Кёнигсберга 

Вести Калининград 31 минуту назад
Фото: Вести Калининград
Иван Петрович Волков получил медаль за отвагу в битве Курской дуги и участвовал в штурме столицы Восточной Пруссии, а день Победы встретил на Балтийской косе.
«Немцы оказались на своей территории и дрались ещё жестче, чем на нашей земле», — вспоминает ветеран.
Это воспоминания гвардии старшины Ивана Волкова о первых днях наступления Красной армии на территорию Восточной Пруссии. Иван Петрович в 41-м сразу после десятого класса отправился на фронт добровольцем. Сначала служил в стрелковой дивизии, после тяжелого ранения был переведён в медсанбат. В 95 лет фронтовик хорошо помнит, как советские воины взяли Кёнигсберг.
«Шестого, по-моему, апреля начался штурм Кёнигсберга, а уже девятого вечером мы были у Королевского замка и выводили руководство немецкого генералитета, который оказался в Кёнигсберге и руководил обороной, они сдались в плен», — рассказывает Иван Волков.
Форсирование рек Березина и Неман, восточной прусской операции, штурмов городов Пиллау и Кёнигсберга Иван Волков имеет не одну благодарность, подписанную лично Иосифом Сталиным. Весь китель ветерана усеян орденами. Но самая памятная для ветерана его первая медаль.
«Самая памятная за отвагу, потому что на нашей территории, и за что я … за Курскую битву, сейчас и не помню, но, наверное, за Курскую битву», — говорит он.
Иван Петрович прошёл по немецкой земле дальше, чем его отец воевавшей в первую мировую. Победу в Великой Отечественной войне фронтовик встретил в районе Балтийской косы.
«Уже Балтийск был взят, мы переправились на косу в сторону Данцига, и вдруг ночью слышим стрельбу, что такое, оказывается победа, немцы капитулировали. Все мы радовались, что дожили до победы, остались целы, поцарапанные, раненые, контуженные, но всё равно остались живы», — вспоминает ветеран.
Ежегодное проведение 9 апреля реконструкции штурма Кёнисберга на 5 форту Иван Петрович считает правильным решением. Это нужно, чтобы нынешнее поколение не забывало как их прадеды ковали победу в Великой Отечественной войне.
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