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«Интер» подпишет голкипера сборной Украины
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«Интер» подпишет голкипера сборной Украины 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Интер» достиг соглашения с луганской «Зарей» относительно трансфера голкипера Андрея Лунина, сообщает Fedenerazzurra.net со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Трансфер 19-летнего украинца обойдется «нерадзурри» в 6 миллионов евро.
Стороны договорились о трансфере, на днях пройдут встречи между представителями клубов и футболиста, а на следующей неделе будет объявлено о переходе.
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио уже занялся поисками клуба Серии А, в котором Лунин проведет один-два сезона на правах аренды.
Лунин выступает за «Зарю» с лета прошлого года, на его счету 29 матчей во всех турнирах за клуб.
На позапрошлой неделе Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины, дебютировав в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1).
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