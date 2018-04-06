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Кто в премьер-лиге главный по навесам, фолам и тики-таке? Тест Sport24
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Кто в премьер-лиге главный по навесам, фолам и тики-таке? Тест Sport24 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
До финиша премьер-лиги — 6 туров, но уже в этом может смениться лидер. Если «Спартак» справится с «Анжи» и дождется нового фэйла «Локомотива», то вернется из Махачкалы на первом месте (правда, у Юрия Семина останется матч в запасе, перенесенный из-за выборов).
Пока этого не случилось — проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в российском футболе. Кто в премьер-лиге играет в пас круче «Барселоны», кого бьют по ногам чаще Неймара и как зовут игрока, который просто обожает навесы?
Ниже — 11 вопросов, которые сведут тебя с ума.
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