В НСО стартовал проект «Команда региона-2018»

Победители получат большие карьерные перспективы и статус экспертов при обсуждении региональных стратегических инициатив. Но главное — возможности для самооценки и саморазвития.

Инициатива проведения конкурса принадлежит врио губернатора НСО Андрею Травникову . Его вдохновил проект «Лидеры России», в котором Новосибирская область проявила себя активным и успешным участником. Теперь наш регион — первый в России, где пройдет местный конкурс подобного формата.

В федеральном конкурсе «Лидеры России» Новосибирская область лидировала по числу заявок на участие. Их поступило больше 4,5 тыс. Из трехсот участников полуфинала 87 человек представляли наш регион, 13 — вышли в финал. Победителями стали пять жителей столицы Сибири. НСО заняла третье место по числу победителей.