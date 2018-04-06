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В НСО стартовал проект «Команда региона-2018»
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В НСО стартовал проект «Команда региона-2018» 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Победители получат большие карьерные перспективы и статус экспертов при обсуждении региональных стратегических инициатив. Но главное — возможности для самооценки и саморазвития.
Инициатива проведения конкурса принадлежит врио губернатора НСО Андрею Травникову. Его вдохновил проект «Лидеры России», в котором Новосибирская область проявила себя активным и успешным участником. Теперь наш регион — первый в России, где пройдет местный конкурс подобного формата.
В федеральном конкурсе «Лидеры России» Новосибирская область лидировала по числу заявок на участие. Их поступило больше 4,5 тыс. Из трехсот участников полуфинала 87 человек представляли наш регион, 13 — вышли в финал. Победителями стали пять жителей столицы Сибири. НСО заняла третье место по числу победителей.
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