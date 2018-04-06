Ещё
Саган ответил на критику Боонена «сердечком» в «Твиттере»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саган ответил на критику Боонена «сердечком» в «Твиттере» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Словацкий велогонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган ответил на критику двукратного чемпиона мира Тома Боонена.
Накануне Боонен в эфире бельгийского телевидения сказал, что «Сагану нужно закрыть рот».
Критика Боонена была реакцией на слова Сагана после «Тура Фландрии» о том, что другие команды действуют против него, поэтому бельгийская Quick-Step Floors получает больше возможностей для атакующих действий.
В ответ Саган разместил в своём твиттере сердечко и фотографию, на которой Боонен поздравляет словака после победы на чемпионате мира 2016 года, где сам бельгиец завоевал бронзу.
Чемпионат.com: последние новости
Голы Коке и Гризманна помогли «Атлетико» победить «Спортинг» «Интер» решил отказаться от приобретения Бернарда из-за разногласий по зарплате Четвертьфинал Кубка Дэвиса Италия — Франция откроют Сеппи и Пуи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»5
Нападение на Нурмагомедова попало на видео4
Ягудин с женой попали в больницу20
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение