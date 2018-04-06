Саган ответил на критику Боонена «сердечком» в «Твиттере»

Словацкий велогонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган ответил на критику двукратного чемпиона мира Тома Боонена.

Накануне Боонен в эфире бельгийского телевидения сказал, что «Сагану нужно закрыть рот».

Критика Боонена была реакцией на слова Сагана после «Тура Фландрии» о том, что другие команды действуют против него, поэтому бельгийская Quick-Step Floors получает больше возможностей для атакующих действий.

В ответ Саган разместил в своём твиттере сердечко и фотографию, на которой Боонен поздравляет словака после победы на чемпионате мира 2016 года, где сам бельгиец завоевал бронзу.