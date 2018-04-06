Гости чемпионата мира по футболу на базе в Новогорске смогут посещать библиотеку

Подмосковная база «Динамо» в Новогорске готовится принять гостей предстоящего чемпионата мира по футболу в России, сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Тренировочная площадка станет домом для сборной Мексики, которая поселится там уже в июне. Сейчас на базе живут футболисты молодежного состава московского «Динамо» и юные спортсмены из спортивного интерната.

База «Динамо» в Новогорске оборудована по последнему слову техники. Латиноамериканских гостей ждут жилые помещения, тренажерный зал, медицинский комплекс и несколько бассейнов. Общая площадь зданий комплекса составляет 25 тысяч квадратных метров, а вся база с тремя футбольными полями и кортом для тенниса занимает шесть гектаров.

На базе есть библиотека. Гости смогут познакомиться с произведениями русской классической литературы, почитать книги о футболе, есть даже коллекция романов современных российских писателей. Перед заездом мексиканцев на базе оборудуют совместную зону для видеоигр.

Представители сборной Мексики уже инспектировали базу в Новогорске 23 февраля и остались довольны. Свой первый матч на ЧМ-2018

команда проведет 18 июня в «Лужниках» против сборной Германии.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что прием гостей предстоящего чемпионата мира по футболу — серьезная и ответственная задача.

База в Новогорске станет домом для сборной Мексики. Это проверенный временем спортивный объект, сотрудники которого много лет обеспечивают подготовку профессиональных спортсменов. На этой площадке есть все, чтобы комфортно жить и готовиться к матчам. Кроме того, мексиканские спортсмены смогут познакомиться с классикой русской литературы — на базе есть целая библиотека. Это очень важно, ведь мы сможем продемонстрировать культурные особенности нашей страны на мировой арене. Планируем удивить мексиканцев и русской кухней, и нашим литературным наследием

— Роман Терюшков.