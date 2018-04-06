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Гости ЧМ-2018 по футболу на базе в Новогорске смогут посещать библиотеку
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Гости ЧМ-2018 по футболу на базе в Новогорске смогут посещать библиотеку 

Свободная пресса 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Подмосковная база в Новогорске готовится принять гостей предстоящего ЧМ-2018 по футболу.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, Новогорск станет на время первенства планеты домом для сборной Мексики, которая поселится там уже в июне.
База в Новогорске оборудована по последнему слову техники. Латиноамериканских гостей ждут жилые помещения, тренажерный зал, медицинский комплекс и несколько бассейнов. При этом общая площадь зданий комплекса составляет 25 ты. квадратных метров, а вся база с тремя футбольными полями и кортом для тенниса — 6 га.
Кроме этого, на базе есть библиотека, где смогут познакомиться с произведениями русской классической литературы, почитать книги о футболе. Здесь есть даже коллекция романов современных российских писателей. Перед заездом мексиканцев на базе оборудуют совместную зону для видеоигр.
Представители сборной Мексики уже побывали на базе с инспекцией и остались в восторге от неё.
По словам главы Минспорта Подмосковья Романа Терюшкова, прием гостей предстоящего чемпионата мира по футболу — серьезная и ответственная задача.
«Планируем удивить мексиканцев и русской кухней, и нашим литературным наследием», — резюмировал чиновник.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что при реконструкции Высокого моста в Калининграде в рамках подготовки города к ЧМ-2018, строителями были использованы пластиковые цветочные горшки.
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