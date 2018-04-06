Ещё
Подмосковные власти рассказали, как будут принимать сборную Мексики на базе в Новогорске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подмосковные власти рассказали, как будут принимать сборную Мексики на базе в Новогорске 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Новогорске на подмосковной базе «Динамо» готовятся принимать гостей чемпионата мира по футболу. В июне на тренировочной площадке разместятся спортсмены из сборной Мексики. К их приезду оборудуют совместную зону для видеоигр, также футболисты смогут воспользоваться библиотекой и отведать блюда русской кухни, сообщает телеканал «360».
По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, база в Новогорске — это проверенный временем спортивный объект, на площадке есть всё необходимое для подготовки к матчам и комфортного размещения.
«Мексиканские спортсмены смогут познакомиться с классикой русской литературы — на базе есть целая библиотека. Это очень важно, ведь мы сможем продемонстрировать культурные особенности нашей страны на мировой арене. Планируем удивить мексиканцев и русской кухней, и нашим литературным наследием», — сказал он.
На подмосковной базе «Динамо», помимо жилых помещений и тренировочных площадок, есть медицинский комплекс, библиотека, несколько бассейнов и теннисный корт. Перед приездом мексиканской команды там также оборудуют совместную зону для видеоигр.
Представители сборной Мексики в феврале приезжали в Новогорск с инспекцией и остались довольны условиями, созданными для спортсменов. Первый матч на чемпионате мира с участием мексиканской команды и сборной Германии пройдёт 18 июня в «Лужниках».
Парламентская газета: последние новости
Медведев: депутаты должны разобраться с утратившими актуальность законопроектами Государство не должно содержать футбольные клубы Совет Федерации направит полпредам запрос о согласовании региональных границ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг18
Ягудин с женой попали в больницу23
Соперник Нурмагомедова снялся с боя
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение