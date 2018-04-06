Подмосковные власти рассказали, как будут принимать сборную Мексики на базе в Новогорске

В Новогорске на подмосковной базе «Динамо» готовятся принимать гостей чемпионата мира по футболу. В июне на тренировочной площадке разместятся спортсмены из сборной Мексики. К их приезду оборудуют совместную зону для видеоигр, также футболисты смогут воспользоваться библиотекой и отведать блюда русской кухни, сообщает телеканал «360».

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, база в Новогорске — это проверенный временем спортивный объект, на площадке есть всё необходимое для подготовки к матчам и комфортного размещения.

«Мексиканские спортсмены смогут познакомиться с классикой русской литературы — на базе есть целая библиотека. Это очень важно, ведь мы сможем продемонстрировать культурные особенности нашей страны на мировой арене. Планируем удивить мексиканцев и русской кухней, и нашим литературным наследием», — сказал он.

На подмосковной базе «Динамо», помимо жилых помещений и тренировочных площадок, есть медицинский комплекс, библиотека, несколько бассейнов и теннисный корт. Перед приездом мексиканской команды там также оборудуют совместную зону для видеоигр.

Представители сборной Мексики в феврале приезжали в Новогорск с инспекцией и остались довольны условиями, созданными для спортсменов. Первый матч на чемпионате мира с участием мексиканской команды и сборной Германии пройдёт 18 июня в «Лужниках».