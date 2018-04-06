«Спартак»: Джано вернется еще сильнее (видео)

25-летний футболист повредил крестообразную связку колена в товарищеском матче сборной Грузии против Литвы (4:0). В Риме Джано была сделана операция.

«Первые шаги даются нелегко, но Джано обязательно справится с трудностями и вернется еще сильнее», — говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

🔴⚪️💪 Первые шаги даются нелегко, но Джано обязательно справится с трудностями и вернется еще сильнее. #Спартак #Джано #Spartak pic.twitter.com/eIIjDTo1Kt

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 апреля 2018 г.