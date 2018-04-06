Ещё
«Спартак»: Джано вернется еще сильнее (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак»: Джано вернется еще сильнее (видео) 

Советский спорт 1 час назад
25-летний футболист повредил крестообразную связку колена в товарищеском матче сборной Грузии против Литвы (4:0). В Риме Джано была сделана операция.
«Первые шаги даются нелегко, но Джано обязательно справится с трудностями и вернется еще сильнее», — говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.
🔴⚪️💪 Первые шаги даются нелегко, но Джано обязательно справится с трудностями и вернется еще сильнее. #Спартак #Джано #Spartak pic.twitter.com/eIIjDTo1Kt
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 апреля 2018 г.
Советский спорт: последние новости
Владимир Крикунов: Желание работать остается – хоккей не отпускает Карасев назначен на первый матч «Атлетико» и «Спортинга» в Лиге Европы Сильнейшие шашисты Омской области соберутся в Кормиловке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»5
Нападение на Нурмагомедова попало на видео4
Ягудин с женой попали в больницу20
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение