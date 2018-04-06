Если к футболу применять примитивную логику, то получится, что собрав самых сильных футболистов планеты в одной команде, но не дав им потренироваться, можно одержать победу над любым соперником. Но футбол тем и прекрасен, что законы логики в нем действуют не всегда. Никакая сборная мира с листа не обыграет сильный европейский клуб, в котором футболисты годами нарабатывали связи, оттачивали комбинации и притирались друг к другу.
Сыгранность в футболе имеет важнейшее значение. Зачастую именно из-за этого показателя тренеру-новобранцу дают первый сезон на откуп и начинают с него требовать лишь со второго сезона, когда его команда уже должна быть готова по всем параметрам.
Феномен ЦСКА
Болельщики часто задаются вопросом, как ЦСКА с самой короткой скамейкой запасных и самым большим числом собственных молодых воспитанников в составе умудряется не просто оставаться на плаву, а год за годом побеждает в чемпионате и занимает место в зоне Лиги чемпионов?
«Спартак» — команда «гастарбайтеров», «Динамо» — клуб «паспортов». Исследование
Ответ прост — в какой-то момент класс футболистов стал отходить на второй план, а на первый начала выходить та самая сыгранность, когда Алексей Березуцкий спинным мозгом чувствует что за его спиной есть Сергей Игнашевич, которому можно отдать передачу, а Алан Дзагоев не глядя знает, куда побежит Александр Головин…
Все это появляется не на пустом месте. Существуют даже исследования, в которых изучается именно этот параметр — сыгранность. Согласно данным Европейского центра спортивных исследований, расположенного в Швейцарии, среднее время, которое футболисты ЦСКА провели друг с другом в одной команде составляет 7,02 года — это самый высокий показатель в Европе!
Для сравнения на втором месте по этому показателю идет еще один успешный в своей стране клуб — каталонская «Барселона». Но даже сине-гранатовые сильно уступают ЦСКА — 5,39 в среднем вместе играют футболисты «Барсы». Третьим идет мадридский «Реал» — 5,28 лет — вот испанцы и выигрывают европейские трофеи пачками, пока англичане не доходят даже до финала, несмотря на все свои затраты.
Интересно, что на четвертой строчке располагается еще одна успешная команда с постсоветского пространства — донецкий «Шахтер» — 4,84 года.
Вот полностью десятка самых сыгранных клубов Европы:
Страна
Ср. кол-во лет Россия
«Барселона»
Испания
«Реал»
Испания
«Шахтер»
Украина
«Атлетик» Б Испания
«Бавария»
Германия
«Атлетико» М Испания
«Наполи»
Италия
«Маттерсбург»
Австрия
«Сент Джонстон»
Шотландия
Футболисты «Анжи» вообще знают, как звать друг друга?
Теперь предлагаем проанализировать ситуацию с сыгранностью, которая сложилась в клубах российской премьер-лиги.
«Вылетают СКА и «Тосно», в переходных матчах сыграют «Амкар» и «Анжи»
Естественно, лидером и у нас в стране является и европейский лидер — московский ЦСКА — 7,02 года игры вместе в среднем на команду. Отрыв от второго места просто огромен. Там идет «Краснодар» — 2,89 года игры вместе. Удивляет еще и тот факт, что краснодарский клуб является самым молодым в стране, но в основу его работы уже закладывается стабильность состава. Третьим идет грозненский «Ахмат» с показателем 2,86 года. Четвертый, кстати, — московский «Локомотив», лидирующий в чемпионате страны.
На противоположном полюсе таблицы расположились три клуба, футболисты которых вместе не провели и года. Третий с конца — тульский «Арсенал», созданный практически с листа Миодрагом Божовичем — 0,91 года. Предпоследним идет «Тосно», после выхода в премьер-лигу перетасовавшее состав — 0,79 года. Меньше всего друг друга знают игроки махачкалинского «Анжи», состав которого полностью меняется едва ли не раз в полгода — 0,56 года.
Показательны еще две цифры — достаточно высокая у московского «Спартака» — 2,31 года игры вместе в среднем на команду, и низкая — у «Зенита» — 1,63 года совместной игры в сине-бело-голубом клубе. Отчасти они объясняют прошлогоднее чемпионство красно-белых и провал «Зенита» в этом сезоне.
Ср. кол-во лет «Краснодар»
«Ахмат»
«Локомотив»
«Динамо»
«Спартак»
«Уфа»
«Амкар»
«Зенит»
«Ростов»
«СКА-Хабаровск»
«Арсенал»
«Тосно»
«Анжи»