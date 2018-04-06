В «Зените» — проходной двор, в ЦСКА — застой? Изучаем сыгранность клубов РФПЛ

Если к футболу применять примитивную логику, то получится, что собрав самых сильных футболистов планеты в одной команде, но не дав им потренироваться, можно одержать победу над любым соперником. Но футбол тем и прекрасен, что законы логики в нем действуют не всегда. Никакая сборная мира с листа не обыграет сильный европейский клуб, в котором футболисты годами нарабатывали связи, оттачивали комбинации и притирались друг к другу.

Сыгранность в футболе имеет важнейшее значение. Зачастую именно из-за этого показателя тренеру-новобранцу дают первый сезон на откуп и начинают с него требовать лишь со второго сезона, когда его команда уже должна быть готова по всем параметрам.

Феномен ЦСКА

Болельщики часто задаются вопросом, как ЦСКА с самой короткой скамейкой запасных и самым большим числом собственных молодых воспитанников в составе умудряется не просто оставаться на плаву, а год за годом побеждает в чемпионате и занимает место в зоне Лиги чемпионов?

Все это появляется не на пустом месте. Существуют даже исследования, в которых изучается именно этот параметр — сыгранность. Согласно данным Европейского центра спортивных исследований, расположенного в Швейцарии, среднее время, которое футболисты ЦСКА провели друг с другом в одной команде составляет 7,02 года — это самый высокий показатель в Европе!

Для сравнения на втором месте по этому показателю идет еще один успешный в своей стране клуб — каталонская «Барселона». Но даже сине-гранатовые сильно уступают ЦСКА — 5,39 в среднем вместе играют футболисты «Барсы». Третьим идет мадридский «Реал» — 5,28 лет — вот испанцы и выигрывают европейские трофеи пачками, пока англичане не доходят даже до финала, несмотря на все свои затраты.

Интересно, что на четвертой строчке располагается еще одна успешная команда с постсоветского пространства — донецкий «Шахтер» — 4,84 года.

Вот полностью десятка самых сыгранных клубов Европы:

Страна

Ср. кол-во лет Россия

«Барселона»

Испания

«Реал»

Испания

«Шахтер»

Украина

«Атлетик» Б Испания

«Бавария»

Германия

«Атлетико» М Испания

«Наполи»

Италия

«Маттерсбург»

Австрия

«Сент Джонстон»

Шотландия

Футболисты «Анжи» вообще знают, как звать друг друга?

Теперь предлагаем проанализировать ситуацию с сыгранностью, которая сложилась в клубах российской премьер-лиги.

«Вылетают СКА и «Тосно», в переходных матчах сыграют «Амкар» и «Анжи»

Естественно, лидером и у нас в стране является и европейский лидер — московский ЦСКА — 7,02 года игры вместе в среднем на команду. Отрыв от второго места просто огромен. Там идет «Краснодар» — 2,89 года игры вместе. Удивляет еще и тот факт, что краснодарский клуб является самым молодым в стране, но в основу его работы уже закладывается стабильность состава. Третьим идет грозненский «Ахмат» с показателем 2,86 года. Четвертый, кстати, — московский «Локомотив», лидирующий в чемпионате страны.

На противоположном полюсе таблицы расположились три клуба, футболисты которых вместе не провели и года. Третий с конца — тульский «Арсенал», созданный практически с листа Миодрагом Божовичем — 0,91 года. Предпоследним идет «Тосно», после выхода в премьер-лигу перетасовавшее состав — 0,79 года. Меньше всего друг друга знают игроки махачкалинского «Анжи», состав которого полностью меняется едва ли не раз в полгода — 0,56 года.

Показательны еще две цифры — достаточно высокая у московского «Спартака» — 2,31 года игры вместе в среднем на команду, и низкая — у «Зенита» — 1,63 года совместной игры в сине-бело-голубом клубе. Отчасти они объясняют прошлогоднее чемпионство красно-белых и провал «Зенита» в этом сезоне.

Ср. кол-во лет «Краснодар»

«Ахмат»

«Локомотив»

«Динамо»

«Спартак»

«Уфа»

«Амкар»

«Зенит»

«Ростов»

«СКА-Хабаровск»

«Арсенал»

«Тосно»

«Анжи»