Ищем юного футболиста! Последний день подачи заявок

Он (или она) представит Россию на международном детском форуме «Футбол для дружбы» 2018, сыграет на крутом турнире и посетит матч открытия ЧМ-2018!

Глобальный организационный комитет ежегодной международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», вместе с ИД «Спорт-Экспресс» объявляют конкурс. Мы ищем юного футболиста для участия в программе. Он станет представителем России — а всего программа «Футбол для дружбы» 2018 объединит 211 стран и регионов мира! Их представители сыграют на футбольном турнире и примут участие в форуме «Футбол для дружбы» (c 8 по 15 июня), познакомятся со звездами мирового футбола, посетят матч открытия ЧМ-2018 (14 июня) и, конечно, найдут множество новых друзей.

Высылайте видеоролики, где показаны возможности юных футболистов и футболисток, на почту friendship@sport-express.ru.

Также мы принимаем видеозаявки по WhatsApp — номер 8-925-901-01-00. Только не забывайте указывать в сообщении важную для нас информацию об игроке.

Сроки ограничены: мы принимаем заявки

вплоть до 6 апреля 2018 года включительно

"Футбол для дружбы". Фото media.footballforfriendship.com Выбор представителя России будет проходить в несколько стадий.

1) открытый прием заявок на электронном адресе friendship@sport-express.ru до 6 апреля включительно.

3) Открытое голосование за конкурсантов из шорт-листа пройдет с 9 по 16 апреля на сайте sport-express.ru.

4) Имена всех участников, в том числе представителя России, будут объявлены 25 апреля в Международный день Футбола и дружбы. Участник войдет в состав одной из «сборных дружбы», которые были определены во время открытой жеребьевки программы «Футбол для дружбы» 2018.

Финальные мероприятия Шестого сезона программы «Футбол для дружбы» 2018 пройдут в Москве. В них примут участие 1450 детей и их сопровождающих из 211 стран и регионов мира.

Июль 2017 года. Победители чемпионата по футболу для дружбы. Фото media.footballforfriendship.com КРИТЕРИИ ОТБОРА (они простые и их всего несколько):

Возраст

— 12 лет (дата рождения — с апреля 2005 года по сентябрь 2006 года).

Уровень игры в футбол

— выше среднего.

Хорошее знание английского языка.

Это важный пункт, потому что у юного футболиста часто будет возникать необходимость находить контакт и общаться с ребятами из других стран. И ведь здорово уметь разговаривать на английском и быть понятым детям с других континентов и стран.

И обязательно надо быть

образцом

подражания

в глазах сверстников и разделять

"Девять ценностей"

программы

"Футбол для дружбы" 2018: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь

ВАЖНО! К участию приглашаются не только мальчики, но и девочки

дети с различными видами инвалидности

(при условии, что они могут играть в футбол).

Июль 2017 года. В турнире участвовали и мальчики, и девочки. Фото media.footballforfriendship.com КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Прислать видеоролик с демонстрацией футбольного мастерства на электронную почту friendship@sport-express.ru не позднее 6 апреля 2018 года включительно. В том случае, если игрок попадает в шорт-лист топ-9, впоследствии также потребуется письменное разрешение от родителей, оформленное по образцу (мы вам его вышлем).

Кубок «Девяти ценностей» в руках у детей. Фото media.footballforfriendship.com Важными дополнительными факторами при определении лучших будут:

— видеозапись с демонстрацией знаний английского языка;

— обучение в одной из футбольных школ или академий;

— письменные либо видеорекомендации от тренера или футбольной знаменитости;

— интересная история, которая станет еще одним доказательством того, что игрок является примером для подражания и следует «Девяти ценностям» программы.

Маскоты «Футбола для дружбы». Фото media.footballforfriendship.com ЧТО ТАКОЕ «ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ»

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Ее участники — юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе с ограниченными возможностями), а также юные журналисты, освещающие события «Футбола для дружбы» в рамках Международного детского пресс-центра. География проекта ежегодно расширяется — с 8 стран в 2013 году до 211 стран в 2018 году. За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 3,7 тысяч человек. «Футбол для дружбы» поддерживают ФИФА, УЕФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды и ведущие мировые футбольные клубы.

Узнать больше о Программе «Футбол для дружбы» (на примере 2017 года) можно здесь

(12+)