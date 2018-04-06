Самый красивый вид спорта. Фестиваль «Байкал Данс» состоялся в Иркутске

В европейской и латиноамериканской программе на паркет Дворца спорта «Труд» вышли 700 танцевальных пар — больше, чем в прошлом году. Как никогда много на фестивале было спортсменов из Красноярска и Красноярского края. Приехали в Иркутск также танцоры из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Но в основном, конечно, участники представляли танцевальные клубы из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края.

Судьям пришлось отказывать

При этом судьи из этих регионов на турнире не работали. «Спортсмены без своих судей» — это принципиальная позиция организаторов соревнований, поскольку такой формат обеспечивает максимальную объективность судейства. В этот раз в Иркутск приехало очень много зарубежных судей — из Швейцарии, Нидерландов, Молдовы, Боснии-Герцеговины, Латвии и даже из Турции. Многие из них были здесь в первый раз.

«Слух о нашем фестивале среди международных судей идёт в танцевальном мире уже больше десяти лет. Они встречаются на других соревнованиях, делятся впечатлениями в социальных сетях, и в этом году впервые за 25 лет зарубежные коллеги стали проситься к нам на соревнования, — рассказал мне руководитель танцевального клуба «Байкал Данс» Виктор Белобородов. — Желающих было так много, что нам даже пришлось отказать некоторым из них. А российские судьи, кстати, всегда предлагали нам свою помощь в проведении турнира».

Интересно, что, несмотря на все позитивные отклики о фестивале «Байкал Данс», практически все гости были поражены уровнем иркутского турнира — начиная от организации и заканчивая такими «мелочами», как оформление зала, живой звук, зрительская активность. Специалисты, которые работают судьями на крутых соревнованиях в Европе и Америке и многое повидали в танцевальном мире, удивлялись классическим танцевальным традициям, сохранившимся в сибирском городе.

Не просто спорт

«Сейчас в мире наблюдается тенденция, когда организаторы подобных турниров работают, что называется, по минимуму и проводят их просто как спортивные соревнования, практически без оформления, без показательных выступлений, с малым количеством зрителей, — говорит Виктор Белобородов. — Поэтому тех, кто попал сюда впервые, и поразила атмосфера нашего фестиваля — атмосфера того времени, когда бальные танцы ещё не были чисто спортивной дисциплиной. Ведь большинство из них именно тогда и пришли в танцы».

Иркутяне тоже ценят фестиваль «Байкал Данс» за его красоту, ощущение настоящего праздника и даже великолепия, которое не способен испортить не совсем приглядный вид Дворца спорта. На закрытии 25-го фестиваля в зале был настоящий аншлаг, а чтобы купить билеты, поклонникам самого красивого вида спорта пришлось и в очереди постоять. Но потерянное время компенсировалось феерическим действом, в котором сплелись и мастерство участников, и потрясающие костюмы, и голос джазовой исполнительницы Надежды Рафаилиди.