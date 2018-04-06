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Заслуженные конькобежцы Омской области достойно завершили сезон
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Заслуженные конькобежцы Омской области достойно завершили сезон 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
В спортивном центре «Коломна» завершились 8-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лед», где триумфально выступили омские ветераны.
В Подмосковье приехали более 200 спортсменов из Белоруссии, Германии, Казахстана и 20 регионов России. Омскую область на этих стартах представили Сергей Логинов, Иван Касьянов, Владимир Богатов и Наталья Панфилова. На четверых нашим спортсменам удалось заработать 14 наград!
Рекордсменом стал Иван Касьянов, выступавший в возрастной категории «70 лет». На счету ветерана 5 золотых и 1 серебряная медаль. Четыре награды привез домой Владимир Богатов, здорово показавший себя среди 55-летних конькобежцев. В его коллекции по одному «золоту» и «серебру», а также две «бронзы». Сергей Логинов, соревновавшийся в группе спортсменов 75 лет, становился первым и вторым, а единственная омичка — Наталья Панфилова — выиграла два «серебра» в категории «50 лет».
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