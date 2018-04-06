Волгоградца осудили на 7 лет за попытку убить 15-летнюю подругу у вокзала

Суд приговорил 19-летнего волгоградца к семи годам колонии строгого режима за попытку убить ножом 15-летнюю подругу около железнодорожного вокзала на глазах у людей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, инцидент произошел еще 6 июля 2017 года. В этот день молодой человек назначил школьнице свидание. Он заранее знал, что будет вести с ней неприятный разговор, так как накануне та только отказала ему в близких отношениях и стала оказывать внимание другим парням. На встречу молодой человек пришел с ножом. Как только он и девочка встретились, парень практически тут же, после короткого диалога, набросился на нее. Он несколько раз ударил школьницу ножом. Одно из ранений оказалось проникающим. На помощь девочке пришел полицейский, приехавший на вокзал, чтобы встретить супругу. Он обезвредил парня и вызвал скорую. Медики экстренно прооперировали ее, благодаря чему она выжила.