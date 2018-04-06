Ещё
Волгоградца осудили на 7 лет за попытку убить 15-летнюю подругу у вокзала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградца осудили на 7 лет за попытку убить 15-летнюю подругу у вокзала 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил 19-летнего волгоградца к семи годам колонии строгого режима за попытку убить ножом 15-летнюю подругу около железнодорожного вокзала на глазах у людей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, инцидент произошел еще 6 июля 2017 года. В этот день молодой человек назначил школьнице свидание. Он заранее знал, что будет вести с ней неприятный разговор, так как накануне та только отказала ему в близких отношениях и стала оказывать внимание другим парням. На встречу молодой человек пришел с ножом. Как только он и девочка встретились, парень практически тут же, после короткого диалога, набросился на нее. Он несколько раз ударил школьницу ножом. Одно из ранений оказалось проникающим. На помощь девочке пришел полицейский, приехавший на вокзал, чтобы встретить супругу. Он обезвредил парня и вызвал скорую. Медики экстренно прооперировали ее, благодаря чему она выжила.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгоградской области проводятся соревнования снайперских подразделений В Волгоградской области краеведческий музей покажет «Историю в монетах» Волгоградская молодежная библиотека проводит конкурс футбольных кричалок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»5
Нападение на Нурмагомедова попало на видео4
Ягудин с женой попали в больницу20
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение