Перечень спортивных и культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе Москве в период с 6 по 22 апреля 2018 г.

№

п/п Мероприятие

Дата, время

Место проведения, адрес

Кол-во участников

Ближайшая станция метро

Международные

1 Командный чемпионат мира по теннису «Кубок Дэвиса» среди мужских сборных команд

6.04. -7.04.

Начало:

6.04. — 16.00 часов;

7.04. — 14.00 часов.

МСА «Лужники»,

ул. Лужники, д. 24 200 М. Спортивная

М. Лужники

Лужники (МЦК)

Управа района Хамовники

Российские

2 Всероссийские соревнования «Rock'n'Roll & Co» по акробатическому рок-н-роллу

12.04.

Начало:

19.00 часов

ДС «Мегаспорт»,

Ходынский бульвар, д. 3 600 М. ЦСКА

Управа Хорошёвского района

Росгосстрах чемпионат России, 25-й тур Локомотив — Ростов

8.04.

Начало матча:

16.30 часов

Стадион «Локомотив»,

ул. Большая Черкизовская,

д. 125 28 000 М. Черкизовская

Управа района Преображенское

4 Росгосстрах чемпионат России, 25-й тур ЦСКА — Динамо

9.04.

Начало матча:

19.30 часа

ул. 3-ая Песчаная, д. 2 «А»

15 000 М. ЦСКА

Управа Хорошёвского района

5 Лига Европы УЕФА 2017/2018

ЦСКА — Арсенал

12.04.

Начало матча:

21.30 часов

Стадион «ЦСКА „ВЭБ Арена“,

ул. 3-ая Песчаная д. 2 „А“

15 000 М. ЦСКА

Управа Хорошёвского района

Городские

6 Чемпионата Москвы

по пулевой стрельбе (стрельба из малокалиберного оружия) среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 21 года

2.04. — 6.04.

Тир НОУ „Центр“

ул. Спартаковская, д. 2А, стр. 2 200 М. Бауманская

Управа Басманного района

7 III Этап Кубка Москвы по плаванию (25м) среди юношей 11-12 лет и девушек 9-10 лет 3.04 — 4.04 ГБУ „Спортивная школа № 77“ Москомспорта, Керамический пр-д, д. 61, корп. 3 100 М. Селигерская

Управа района Восточное Дегунино

8 Первенство Москвы по легкой атлетике по программе „Детская легкая атлетика ИААФ“

5.04.

ОЦ им. бр. Знаменских,

ул. Стромынка, 4 80 М. Сокольники

Управа района Сокольники

9 Соревнования на призы ЗМС Хлебниковой С. А и Петрусевой Н. А. по конькобежному спорту среди юношей и девушек 13 лет и моложе

5.04. — 6.04.

ГБУ „Спортивный комплекс „Крылатское“ Москомспорта,

ул. Крылатская, д.16 100 М. Крылатское

Управа района Крылатское

10 Первенство Москвы по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет 6.04. — 7.04.

ГБУ „Спортивная школа №101 „Тушино“ Москомспорта,

ул. Вилиса Лациса, д. 20 100 М. Планерная

Управа района Северное Тушино

11 Первенство Москвы по тхэквондо ВТФ (отбор на IV Спартакиаду молодежи России)

14.04.

ГАУ „Спортивная школа „МЦБИ“ Москомспорта

Варшавское шоссе, д. 118, корп. 1 100 М. Южная

Управа района Чертаново Севреное

12 Чемпионат России по футболу. ПФК „ЦСКА“ -“Динамо“

ПФК „ЦСКА“ -“Амкаро»

ПФК «ЦСКА» -«Краснодар»

09.04 18.04 22.04 Стадион

«Арена ЦСКА»

30 000 М. ЦСКА

Управа Хорошёвского района

13 Чемпионат России по футболу. ПФК «Локомотив» -«Ростов»

ПФК «Локомотив» -«Ахмат»

ПФК «Локомотив» -«Уфа»

08.04 18.04 22.04 Стадион «РЖД Арена»,

ул. Большая Черкизовская,

д. 125 30 000 М. Черкизовская

Управа района Преображенское

14 Концерт группы «RAINBOW»

с Ричи Блэкмором

Концерт группы «Руки Вверх»

08.04 19.04 21.04-22.04 «СК «Олимпийский»,

Олимпийский проспект,

д. 16, стр. 2 35 000 М. Проспект Мира

Управа Мещанского района

15 Концерт БАСТА

20.04-22.04 ДС «Мегаспорт»,

Ходынский бульвар, д. 3 14 000 М. ЦСКА

Управа Хорошёвского района

16 40-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ)

19.04-26.04 Московский Театр Мюзикла (Кинотеатр «Россия»)

2 000 М. Пушкинская

Управа Тверского района

17 Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар»

07.04—

15.04 Манежная пл.,

Тверская ул.,

пл. Революции,

Тверской бульвар,

Новый Арбат,

Камергерский пер.,

Климентовский пер.

Более 100 000 М. Охотный ряд,

М. Пушкинская

М. Тверская

Управа Тверского района

М. Арбатская

Управа района Арбат

М. Новокузнецкая

Управа района Замоскворечье

18 Большой Крестный ход и Пасхальное Богослужение

07.04-08.04 Храм Христа Спасителя

Подворье Патриарха Московского и всея Руси

Храм Иерусалимской Иконы Божией Матери за Покровской заставой

Храм Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского

Собор Богоявления Господня в Елохове

Более

100 000 М. Кропоткинская

Управа района Хамовники

М. Пролетарская

М. Крестьянская застава

Управа Таганского района

М. Бульвар Дмитрия Донского

Управа района Северное Бутово

М. Бауманская

Управа Басманного района

М. Пушкинская

М. Кузнецкий Мост

Управа Тверского района