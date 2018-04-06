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Семен Кошелев: Переход из ЦСКА в «Авангард» — правильный шаг
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Семен Кошелев: Переход из ЦСКА в «Авангард» — правильный шаг 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Сегодня олимпийская сборная России в рамках Еврочелленджа встретится с командой Германии. Нападающий «Авангарда» Семен Кошелев, впервые получивший вызов в олимпийскую сборную, рассказал о своих впечатлениях, уходе из ЦСКА, друзьях в армейском клубе и за океаном.
— Семен, это ваш первый вызов в олимпийскую сборную России. Насколько для вас важно было его получить? Пришлось прерывать наступивший отдых? — Я ничуть не расстроился и даже обрадовался тому, что нужно снова выходить на лед. Рано заканчивать сезон никому неохота. Сейчас будут новые игры, новые эмоции… Вызов в сборную важен и приятен. Значит не зря работаю, люди замечают мои старания и результаты. Приехал сюда доказать.
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— Жалко, что состав Германии полностью отличается от того, который взял серебро Олимпиады? — Если честно, то я вот только что от вас узнал это. В принципе, неважно кто приедет. Это в любом случае игры на международном уровне. Хороший опыт.
— Вы ранее выступали за ЦСКА. В предсезонке этот клуб значительно расширил свой состав. Многие специалисты высказывали мнение о том, чтобы армейцы отпустили некоторых своих молодых игроков в другие клубы, где они смогут заиграть и стать лидерами. У вас так и получилось с «Авангардом». Сложно ли было расставаться с ЦСКА, и насколько верное было решение продолжить карьеру в Омске? — Наверное, только в середине сезона я понял, что сделал шаг в правильном направлении. Переезд в Омск пошел мне на пользу. Думал, что долго буду привыкать к команде, партнерам, городу, но мне повезло. На моем пути встретились хорошие люди — Валентин Пьянов и Илья Михеев. Ребята здорово помогли мне адаптироваться. Нас и в связку вместе поставили. Получилось заиграть. Насчет ЦСКА, да, там много хороших молодых игроков даже в «Звезде» в ВХЛ есть. Но это армейская система, не мне советовать тут.
— Сейчас московские армейцы бьются в плей-офф с питерскими. Есть у вас какие-то нотки переживания за бывший клуб? — Я не за клуб переживаю, а за отдельные личности. За своих друзей. За Андрея Светлакова, Андрея Кузьменко. Мы с ними в «молодежке» играли, Кубок Харламова брали. Конечно, хочется, чтобы у них все получилось.
— Еще один ваш друг уехал покорять НХЛ. С Максимом Маминым продолжаете общаться? Рассказывает вам, как ему в Америке? — Да, с Максимом часто общаемся. Ему все нравится. Сложности у него бывают на бытовом уровне. Например, как-то спешил на игру, превысил скорость и его задержали на полчаса. Думал, что опоздал и карьеру в НХЛ закончил! Но ничего, успел в итоге!
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