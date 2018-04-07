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Нижегородка пришла в супермаркет и осталась без денег
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Нижегородка пришла в супермаркет и осталась без денег 

Нижегородская правда 20 минут назад
Фото: Нижегородская правда
У нижегородки украли кошелёк, в котором было более 40 тысяч рублей.
Жительница Нижнего Новгорода делала покупке в супермаркете по улице Белинского. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области, в полиции женщина рассказала: у неё в сумке был кошелёк, в котором было 41,4 тысячи рублей. Пока делала покупки, кошелёк исчез.
По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали 39-летнюю жительницу Самарской области. Она нигде не работает. Проблем с законом у задержанной до сих пор не было. Так как кошелёк у нижегородки был похищен ещё в феврале, от имевшейся в нём суммы, по всей видимости, уже давно ничего не осталось. Сейчас женщину проверяют на причастность к совершению других преступлений в Нижнем Новгороде.
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