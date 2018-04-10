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Школьница из Нижнего Новгорода заняла 4 место на шоу про звезд нового поколения
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Школьница из Нижнего Новгорода заняла 4 место на шоу про звезд нового поколения 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
NN.RU следил за приключениями нижегородки на острове в Тайланде. Туда организаторы реалити-шоу увезли талантливых детей 10–14 лет из разных городов, чтобы сделать из них звезд нового поколения. Каждую неделю «Вконтакте» появлялась новая серия проекта, в которой дети пели, танцевали и снимали блоги. Нижегородка Настя Савина спела песню «Подруга», которую написали специально для нее.
Вчера прошло финальное шоу на котором определился победитель проекта. Звезду нового поколения выбирали сами зрители. За Настю Савину отдали 1253 голоса и она оказалась на 4 месте.
— Не обладая довольно сильными вокальными данными, она берет харизмой и артистизмом. Это выделяет ее на фоне других участников. Она прирожденный боец и стойко переносила все испытания, — представили Настю перед выступлением.
1 место занял Марк Потапов, у него 7670 голосов, второе — Дениза Хекилаева (она получила 7196 голосов), с большим отрывом в тройку попала Катя Самойлова — у нее 1499 голосов, то есть она совсем немного обогнала нашу землячку.
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