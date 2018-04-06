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«Голос — не решающий фактор, важны личности»: АОКА о корнях, феминизме и шоу «Голос» в своём первом интервью
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«Голос — не решающий фактор, важны личности»: АОКА о корнях, феминизме и шоу «Голос» в своём первом интервью
Tvoybro.com
1 час назад
Фото:
Tvoybro.com
Комментарии
, О том, как прошло завораживающее выступление AOKA, можно почитать здесь., Фото: предоставлены героем материала,
Александр Степанов
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