«Интер» решил отказаться от приобретения Бернарда из-за разногласий по зарплате

Полузащитник «Шахтёра» Бернард больше не является приоритетной целью «Интера» на летнее трансферное окно. Как сообщает Passioneinter, для игрока, который не имеет паспорт гражданина Евросоюза , Бернард запросил слишком большие финансовые условия контракта. Ранее в СМИ называлась сумма € 4 млн в год.

Интерес к 25-летнему бразильцу проявляют также «Милан», «Бешикташ», «Рома», «Севилья», «Фламенго», «Сан-Паулу» и «Палмейрас».

Контракт Бернарда с донецким клубом истекает грядущим летом, и в настоящее время он уже может подписывать предварительные соглашения с другими клубами. Хавбек отказался от всех предложений «Шахтёра» по продлению контракта и дал понять руководству клуба, что не хочет оставаться в донецкой команде. Агент футболиста также ищет вариант с его трудоустройством в чемпионате Англии.