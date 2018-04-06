«Интер» решил отказаться от приобретения Бернарда из-за разногласий по зарплате 

Полузащитник «Шахтёра» Бернард больше не является приоритетной целью «Интера» на летнее трансферное окно. Как сообщает Passioneinter, для игрока, который не имеет паспорт гражданина Евросоюза, Бернард запросил слишком большие финансовые условия контракта. Ранее в СМИ называлась сумма € 4 млн в год.
Интерес к 25-летнему бразильцу проявляют также «Милан», «Бешикташ», «Рома», «Севилья», «Фламенго», «Сан-Паулу» и «Палмейрас».
Контракт Бернарда с донецким клубом истекает грядущим летом, и в настоящее время он уже может подписывать предварительные соглашения с другими клубами. Хавбек отказался от всех предложений «Шахтёра» по продлению контракта и дал понять руководству клуба, что не хочет оставаться в донецкой команде. Агент футболиста также ищет вариант с его трудоустройством в чемпионате Англии.