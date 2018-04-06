Обнаружить контрафакт станет легче

Вчера в правительстве утвержден план борьбы с контрафактом на перспективу 2020 — 2025 годов.

Основное место в нем занимает проблема маркировки товаров.

Cписок обязательных к маркировке товаров планируется увеличить, включив в него, в первую очередь, продукцию следующих отраслей промышленности:

пищевой; легкой; медицинской; автомобильной.

Кроме того, будет разработано специальное приложение для смартфонов «Проверка маркировки товаров», с помощью которого потребители смогут проконтролировать качество приобретаемой продукции.

В данный момент обязательной маркировке подлежат меховые изделия, в качестве пилотного проекта маркируются лекарственные препараты, а с 15.01.2018 начат эксперимент по маркировке табака.

Аналогичные мероприятия по нанесению идентификационных знаков на обувь начнутся 01.06.2018