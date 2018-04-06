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Обнаружить контрафакт станет легче
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Обнаружить контрафакт станет легче 

Время бухгалтера 1 час назад
Вчера в правительстве утвержден план борьбы с контрафактом на перспективу 2020 — 2025 годов.
Основное место в нем занимает проблема маркировки товаров.
Cписок обязательных к маркировке товаров планируется увеличить, включив в него, в первую очередь, продукцию следующих отраслей промышленности:
пищевой; легкой; медицинской; автомобильной.
Кроме того, будет разработано специальное приложение для смартфонов «Проверка маркировки товаров», с помощью которого потребители смогут проконтролировать качество приобретаемой продукции.
В данный момент обязательной маркировке подлежат меховые изделия, в качестве пилотного проекта маркируются лекарственные препараты, а с 15.01.2018 начат эксперимент по маркировке табака.
Аналогичные мероприятия по нанесению идентификационных знаков на обувь начнутся 01.06.2018
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