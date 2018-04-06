Мои секретики выращивания арбузов

Уже почти пять лет выращиваю арбузы в теплице. Каждый год с урожаем.

А секретики мои такие:

1. Семена сажаю сразу в теплицу под прозрачный стаканчик, (первый раз пыталась посеять через рассаду, но она плохо приживалась, и саженцы долго болели).

2. Как только появляются цветочки, рано утром срываю цветок мужского пола и руками опыляю женские соцветия (эффект 90%).

арбузы в теплице

3. Плети не пасынкую, только если заползут на соседнюю грядку, отстригаю. Так и сорняков нет и растения не тревожу.

4. Спелые арбузы определяю, как учила бабушка, по сухим усикам около плода.

Весов у меня нет, поэтому точный вес арбузов сказать не могу, но встречаются экземпляры не менее 5 кг. Конечно, не все такие крупные, есть и поменьше.

5. Были попытки привить арбуз на лагенарию, но при высадке в грунт растения погибли.

Вот такой был урожай.

Это мои секретики по выращиванию урожая.

Если кому-то пригодятся, буду рада.