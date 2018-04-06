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Мои секретики выращивания арбузов
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Мои секретики выращивания арбузов 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Уже почти пять лет выращиваю арбузы в теплице. Каждый год с урожаем.
А секретики мои такие:
1. Семена сажаю сразу в теплицу под прозрачный стаканчик, (первый раз пыталась посеять через рассаду, но она плохо приживалась, и саженцы долго болели).
2. Как только появляются цветочки, рано утром срываю цветок мужского пола и руками опыляю женские соцветия (эффект 90%).
арбузы в теплице
3. Плети не пасынкую, только если заползут на соседнюю грядку, отстригаю. Так и сорняков нет и растения не тревожу.
4. Спелые арбузы определяю, как учила бабушка, по сухим усикам около плода.
Весов у меня нет, поэтому точный вес арбузов сказать не могу, но встречаются экземпляры не менее 5 кг. Конечно, не все такие крупные, есть и поменьше.
5. Были попытки привить арбуз на лагенарию, но при высадке в грунт растения погибли.
Вот такой был урожай.
Это мои секретики по выращиванию урожая.
Если кому-то пригодятся, буду рада.
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