Первый интеллектуальный клуб» провел встречу с руководителем ансамбля «Лезгинка»

Первый интеллектуальный клуб» провел встречу с руководителем ансамбля «Лезгинка» «Первый интеллектуальный клуб» провел встречу с участием генерального директора, известного танцевального ансамбля «Лезгинка» Джамбулата Магомедова

Встреча прошла в Постоянном представительстве РД при Президенте РФ 4 апреля. В качестве гостей на встрече присутствовали артисты ансамбля «Лезгинка» Магомеднур Султанов, Сахиб Худавердиев и Мурад Балатукаев, которые завершили свою деятельность в ансамбле, но продолжают развивать искусство хореографии уже в собственных танцевальных школах Москвы. Аудиторию на встрече представляла молодежь республики.

Первой произнесла речь врио постоянного представителя РД при Президенте РФ Изумруд Мугутдинова.

«Приятно видеть светлые лица активных и инициативных представителей дагестанской молодежи. Стремление получать знания и открывать новые пути к развитию вызывает уважение, и мы всегда готовы создать условия для работы таких площадок, как Первый интеллектуальный клуб», — поделилась Мугутдинова.

Джамбулат Магомедов сообщил, что рад видеть в зале студентов, которые проявляют активность и реализуются в интересных им сферах.

Беседа проходила в течение трех часов, во время которой были затронуты важные вопросы, интересующие молодежь.

«Первый интеллектуальный клуб» — это проект, в котором может реализовать себя молодежь. Он образовался в Махачкале в 2015 году. В Текущем году клуб расширил свои границы и работает с молодежью уже в Москве.