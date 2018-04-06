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Первый интеллектуальный клуб» провел встречу с руководителем ансамбля «Лезгинка»
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Первый интеллектуальный клуб» провел встречу с руководителем ансамбля «Лезгинка» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Первый интеллектуальный клуб» провел встречу с руководителем ансамбля «Лезгинка» «Первый интеллектуальный клуб» провел встречу с участием генерального директора, известного танцевального ансамбля «Лезгинка» Джамбулата Магомедова.
Встреча прошла в Постоянном представительстве РД при Президенте РФ 4 апреля. В качестве гостей на встрече присутствовали артисты ансамбля «Лезгинка» Магомеднур Султанов, Сахиб Худавердиев и Мурад Балатукаев, которые завершили свою деятельность в ансамбле, но продолжают развивать искусство хореографии уже в собственных танцевальных школах Москвы. Аудиторию на встрече представляла молодежь республики.
Первой произнесла речь врио постоянного представителя РД при Президенте РФ Изумруд Мугутдинова.
«Приятно видеть светлые лица активных и инициативных представителей дагестанской молодежи. Стремление получать знания и открывать новые пути к развитию вызывает уважение, и мы всегда готовы создать условия для работы таких площадок, как Первый интеллектуальный клуб», — поделилась Мугутдинова.
Джамбулат Магомедов сообщил, что рад видеть в зале студентов, которые проявляют активность и реализуются в интересных им сферах.
Беседа проходила в течение трех часов, во время которой были затронуты важные вопросы, интересующие молодежь.
«Первый интеллектуальный клуб» — это проект, в котором может реализовать себя молодежь. Он образовался в Махачкале в 2015 году. В Текущем году клуб расширил свои границы и работает с молодежью уже в Москве.
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