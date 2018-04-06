Рязанец обворовал родственника, пробравшись к нему через балкон

Полиция задержала мужчину, который подозревается в ночной краже денег из квартиры родственника, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Утром в полицию обратился 48-летний житель поселка Октябрьский Михайловского района, который сообщил, что у него из квартиры из сумки пропали 16 тысяч рублей. Вечером были, а утром исчезли.

Оперативники выяснили, что хозяин квартиры провел ночь дома, поздних гостей у него не было, а дверные замки — без следов взлома. Пострадавший рассказал, что накануне к нему заходил 32-летний родственник. Ранее они проживали вместе, но мужчина начал выпивать, и хозяин квартиры потребовал, чтобы тот съехал. Вскоре для него арендовали квартиру в соседнем подъезде.

Полицейские осмотрели квартиру и нашли следы, которые указывали, что злоумышленник мог проникнуть в жилище через балкон. На него при некоторой сноровке можно было попасть с крыши многоквартирного дома.

Выход на крышу был и из подъезда, в котором проживал родственник пострадавшего. Разыскав этого мужчину, полицейские выяснили, что он причастен к краже.

Нуждаясь в деньгах на спиртное, мужчина придумал, как через крышу и балкон незаметно забраться в дом родственника и забрать деньги, которые он приметил в сумке. Ночью, пока хозяин квартиры спокойно спал, злоумышленник бесстрашно спустился с крыши на балкон и тихо вытащил купюры из сумки, а затем тем же путем вернулся домой с криминальной добычей.

Возбуждено уголовное дело.