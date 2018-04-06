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В Колумбии молодые люди реанимировали белку, получившую удар током
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В Колумбии молодые люди реанимировали белку, получившую удар током 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
В интернете появилось видео из города Картахена на карибском побережье Колумбии, на котором молодые люди реанимируют белку.
На кадрах видео от Sputnik Литва видно, как грызун лежит на сиденье мопеда, один из молодых людей мягко давит пальцами на грудь зверька, пытаясь запустить сердце. Процедура продолжается до тех пор, пока белка не начинает дышать.
Очнувшись, белка тяжело дышит и испуганно глядит по сторонам. Герои видео поглаживают зверька по спине, пока он не спрыгивает мопеда и не убегает.
Авторы ролика предположили, что белка побежала «к себе домой».
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