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«Закон есть закон»: в Кремле прокомментировали ситуацию с Telegram
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«Закон есть закон»: в Кремле прокомментировали ситуацию с Telegram 

РИА Новости 1 час назад
В КРЕМЛЕ БУДУТ СОЖАЛЕТЬ, ЕСЛИ КОНСЕНСУС В СИТУАЦИИ С TELEGRAM НЕ УДАСТСЯ НАЙТИ, НО ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН — ПЕСКОВ
РИА НОВОСТИ
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