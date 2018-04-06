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Сергей Кисляк: Бердыев учил меня заново играть в футбол
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Сергей Кисляк: Бердыев учил меня заново играть в футбол 

Советский спорт 1 час назад
— Как прокомментируете российский период своей игровой карьеры? Что Вам больше всего из него запомнилось? — Примерно в 23 года я оказался в казанском «Рубине» у Курбана Бекиевича Бердыева. Это очень сильный тренер, и многое для меня в то время было в новинку. Можно сказать, Курбан Бекиевич учил меня заново играть в футбол. Очень тяжело было выиграть конкуренцию за место в основном составе казанской команды, так как там было много сильных легионеров, но, тем не менее, я регулярно получал игровую практику, не являясь твердым игроком старта. Во время выступлений за «Рубин» на полгода уезжал в «Краснодар». Там мне очень понравилось — хорошие команда, президент клуба и руководство.
— Поддерживаете сейчас связь с Бердыевым? — Нет, постоянно так не поддерживаем, но когда видимся на сборах в Турции, всегда интересуемся делами друг друга.
— Почему в 2016 году вы решили сменить российский чемпионат на турецкий? — Я не хотел ничего менять. Просто это в «Рубине» начались большие изменения к тому моменту, когда я вернулся из «Краснодара». Бердыев ушел. Главным тренером стал Ринат Билялетдинов, потом — Валерий Чалый. В тот период, когда наставником команды был Чалый, у меня заканчивался контракт с «Рубином», и руководство клуба сообщило, что не собирается продлевать со мной трудовой договор, так как у него очень амбициозные планы, в связи с чем нужны высококлассные легионеры. Казань — очень хороший город, и моя семья чувствовала себя там комфортно, нам все нравилось. Потом появился вариант с турецким клубом, — сказал Кисляк.
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