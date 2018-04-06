Сергей Кисляк: Бердыев учил меня заново играть в футбол

— Как прокомментируете российский период своей игровой карьеры? Что Вам больше всего из него запомнилось? — Примерно в 23 года я оказался в казанском «Рубине» Курбана Бекиевича Бердыева . Это очень сильный тренер, и многое для меня в то время было в новинку. Можно сказать, Курбан Бекиевич учил меня заново играть в футбол. Очень тяжело было выиграть конкуренцию за место в основном составе казанской команды, так как там было много сильных легионеров, но, тем не менее, я регулярно получал игровую практику, не являясь твердым игроком старта. Во время выступлений за «Рубин» на полгода уезжал в «Краснодар». Там мне очень понравилось — хорошие команда, президент клуба и руководство.

— Поддерживаете сейчас связь с Бердыевым? — Нет, постоянно так не поддерживаем, но когда видимся на сборах в Турции, всегда интересуемся делами друг друга.