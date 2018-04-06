Новый сезон «Битвы чтецов» в Вологде стартовал на боксерском ринге

Первая в новом сезоне «Битва чтецов» состоялась накануне в Молодежном центре «ГОР. СOM 35». Литературные баталии проходят в новом формате — на символическом боксерском ринге. Проект был модернизирован за счет гранта Росмолодежи в 100 тысяч рублей, который куратор проекта выиграл в прошлом году.

Ринг установили в зале Молодежного центра «ГОР. СОМ 35». Это полная визуализация спортивных баталий: боксерские перчатки, канаты, но борьба только литературная. Битву организаторы назвали «Лед и пламень». Декламаторы поднимались на ринг по очереди и выбирали произведения поэтов с XVIII по XX век. С импровизированной сцены звучали стихи Высоцкого, Ахматовой, Яшина, Есенина

«Многие друзья говорят, что я в душе похож на Сергея Есенина и что мое исполнение стихов дарит те же эмоции, что были у самого поэта почти 100 лет назад. Поэтому я выбрал есенинские строки », — говорит участник «Битвы чтецов» Даниил Клюшин.

На ринг за вечер вышло 22 участника. Жюри: актеры, филологи, преподаватели по сценической технике — оценивали общую манеру исполнения, подачу, силу голоса и харизму декламатора.

«На первом этапе все участники читают стихотворение, во второй раунд выходят только 8 человек. В финале останутся двое. Они будут исполнять отрывки из произведений Шекспира, Гюго, Гете», — рассказала куратор проекта «Битва чтецов» Наталия Шашерина.

Литературные битвы Молодежный центр «ГОР. СОМ 35» проводит уже третий год. За это время более 100 вологжан стали его участниками, более 3000 — зрителями.

Новый сезон проекта продлится до октября. Всего за это время пройдет 6 литературных поединков, победители которых встретятся в финальной битве чтецов. Лидером по итогам первого поединка стала студентка филфака ВоГУ Мария Крупенникова. Эта баталия транслировалась в прямом эфире в группе молодежного центра в социальной сети. Трансляцию посмотрели более 2000 человек.

Присоединиться к проекту могут все желающие от 14 лет и старше. О своем участии необходимо сообщить по телефону 76-02-55 или написать сообщение в группу Молодежного центра.

Добавим, это не единственный проект Вологды, получивший финансовую поддержку Росмолодежи. Грант в 200 тысяч рублей выиграл слет работающей молодежи «МОСТ», грант в 150 тысяч рублей — первый крупный проект регионального штаба «Волонтеры Победы» квест «Оштинская оборона», грант в 100 тысяч рублей — проект «Вологда-ГДА».