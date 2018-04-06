Ещё
Поэтов XVIII и XX веков вывели на ринг школьники и студенты Вологды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поэтов XVIII и XX веков вывели на ринг школьники и студенты Вологды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Первая «Битва чтецов — 2018» года прошла в Молодежном центре «ГОР. СOM 35». На этот раз литературные баталии проходят в новом формате и на настоящем боксерском ринге. В конце года победители каждой битвы встретятся на финальном поединке.
Ринг установили в зале Молодежного центра. На ограждающих канатах — боксерские перчатки. Но борьба только литературная. На ринг один за другим поднимаются участники. С импровизированной сцены звучат стихи: Высоцкий, Ахматова, Яшин.
«Многие друзья говорят, что я в душе похож на Сергея Есенина и что мое исполнение стихов воспроизводит, дарит те же эмоции, что были у самого поэта почти 100 лет назад. Поэтому я выбрал произведения этого поэта», — говорит участник «Битвы чтецов» Даниил Клюшин.
Эту битву организаторы назвали «Лед и пламень». Желающим продемонстрировать свой талант декламатора предлагалось выбрать произведения поэтов из двух эпох XVIII и XX веков. Всего на ринг в минувший вечер вышло 22 участника. Младшая возрастная граница — 14 лет. А вот верхнюю планку организаторы не ставят: на битву чтецов могут заявиться и взрослые участники. Жюри, а это актеры, филологи, преподаватели по сценической технике, оценивали общую манеру исполнения, подачу, силу голоса. Учитывалась также и харизма исполнителя.
«На первом этапе все участники прочитывают стихотворение, во второй раунд выходят только 8 человек. В финале останутся два человека. Они будут исполнять отрывки из произведений Шекспира, Гюго, Гете», — рассказала куратор проекта Наталия Шашерина.
Литературные битвы Молодежный центр проводит уже третий год. Но если раньше встречи проходили на уличных пространствах, теперь создана оригинальная визуализация — символический боксерский ринг. Модернизировать проект удалось за счет гранта Росмолодежи. Его центр «ГОР. СОМ 35» выиграл в прошлом году.
В декабре будет назван абсолютный победитель. До этого времени пройдет шесть литературных битв. Тема будет каждый раз новая. Лидером по итогам первого поединка стала студентка филфака ВоГУ Мария Крупенникова.
Вологда.рф: последние новости
Международный день спорта отмечают сегодня в мире Вологодский тхэквондист взял бронзу всероссийских соревнований Лучшим школьником-химиком России стал вологжанин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»5
Нападение на Нурмагомедова попало на видео4
Ягудин с женой попали в больницу20
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение