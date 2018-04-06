Поэтов XVIII и XX веков вывели на ринг школьники и студенты Вологды

Первая «Битва чтецов — 2018» года прошла в Молодежном центре «ГОР. СOM 35». На этот раз литературные баталии проходят в новом формате и на настоящем боксерском ринге. В конце года победители каждой битвы встретятся на финальном поединке.

Ринг установили в зале Молодежного центра. На ограждающих канатах — боксерские перчатки. Но борьба только литературная. На ринг один за другим поднимаются участники. С импровизированной сцены звучат стихи: Высоцкий, Ахматова, Яшин.

«Многие друзья говорят, что я в душе похож на Сергея Есенина и что мое исполнение стихов воспроизводит, дарит те же эмоции, что были у самого поэта почти 100 лет назад. Поэтому я выбрал произведения этого поэта», — говорит участник «Битвы чтецов» Даниил Клюшин.

Эту битву организаторы назвали «Лед и пламень». Желающим продемонстрировать свой талант декламатора предлагалось выбрать произведения поэтов из двух эпох XVIII и XX веков. Всего на ринг в минувший вечер вышло 22 участника. Младшая возрастная граница — 14 лет. А вот верхнюю планку организаторы не ставят: на битву чтецов могут заявиться и взрослые участники. Жюри, а это актеры, филологи, преподаватели по сценической технике, оценивали общую манеру исполнения, подачу, силу голоса. Учитывалась также и харизма исполнителя.

«На первом этапе все участники прочитывают стихотворение, во второй раунд выходят только 8 человек. В финале останутся два человека. Они будут исполнять отрывки из произведений Шекспира, Гюго, Гете», — рассказала куратор проекта Наталия Шашерина.

Литературные битвы Молодежный центр проводит уже третий год. Но если раньше встречи проходили на уличных пространствах, теперь создана оригинальная визуализация — символический боксерский ринг. Модернизировать проект удалось за счет гранта Росмолодежи. Его центр «ГОР. СОМ 35» выиграл в прошлом году.

В декабре будет назван абсолютный победитель. До этого времени пройдет шесть литературных битв. Тема будет каждый раз новая. Лидером по итогам первого поединка стала студентка филфака ВоГУ Мария Крупенникова.