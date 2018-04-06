Оргкомитет «Спортволна-2018» заканчивает набор заявок на участие

Оргкомитет фестиваля «Спортивная волна» объявил о скором завершении продажи туров на фестиваль. На данный момент вакантными остаются пять мест, которые могут достаться не только футболистам-любителям, но и всем желающим, которые предпочитают спортивный отдых на морском побережье.

«Спортволна-2018» состоится в разгар майских праздников с 29 апреля по 6 мая. Спортивную программу фестиваля составят соревнования по футболу, волейболу, большому и настольному теннису, дартсу, киберфутболу, петанку. Впервые спортсмены поборются за ватерпольный кубок. Отдельная программа запланирована для девушек: уникальная система занятий на веревочных тренажёрах Alphagravity и настоящий футбольный турнир. Развлекательные вечерние мероприятия порадуют не только квизами на спортивную тематику, конкурсом караоке и покером, но и выступлениями популярных артистов. На сцене выступят — герой клипов «Ленинграда» рэпер ST и певица Света. Домом фестиваля станет уютный отель Spice Hotel & Spa 5* c круглосуточной системой ultra all inclusive. Все подробности на sportvolna.ru.