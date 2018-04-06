Ещё
Оргкомитет «Спортволна-2018» заканчивает набор заявок на участие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оргкомитет «Спортволна-2018» заканчивает набор заявок на участие 

Чемпионат.com 1 час назад
Оргкомитет фестиваля «Спортивная волна» объявил о скором завершении продажи туров на фестиваль. На данный момент вакантными остаются пять мест, которые могут достаться не только футболистам-любителям, но и всем желающим, которые предпочитают спортивный отдых на морском побережье.
«Спортволна-2018» состоится в разгар майских праздников с 29 апреля по 6 мая. Спортивную программу фестиваля составят соревнования по футболу, волейболу, большому и настольному теннису, дартсу, киберфутболу, петанку. Впервые спортсмены поборются за ватерпольный кубок. Отдельная программа запланирована для девушек: уникальная система занятий на веревочных тренажёрах Alphagravity и настоящий футбольный турнир. Развлекательные вечерние мероприятия порадуют не только квизами на спортивную тематику, конкурсом караоке и покером, но и выступлениями популярных артистов. На сцене выступят — герой клипов «Ленинграда» рэпер ST и певица Света. Домом фестиваля станет уютный отель Spice Hotel & Spa 5* c круглосуточной системой ultra all inclusive. Все подробности на sportvolna.ru.
Чемпионат.com: последние новости
Саган ответил на критику Боонена «сердечком» в «Твиттере» Голы Коке и Гризманна помогли «Атлетико» победить «Спортинг» «Интер» решил отказаться от приобретения Бернарда из-за разногласий по зарплате
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»5
Нападение на Нурмагомедова попало на видео4
Ягудин с женой попали в больницу20
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение