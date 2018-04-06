Почему ЦСКА шагнул под расстрел. Два подтекста игры в Лондоне

Конечно, ЦСКА сыграл в Лондоне безрассудно. Воспользовался мушкетерским девизом: «Лучшее средство от крайней озабоченности — крайняя беспечность». Да только выбора у Виктора Гончаренко , пожалуй, и не было.

Чтобы это себе уяснить, достаточно оглянуться на путь, пройденный командйо в нынешнем еврокубковом цикле. Окопная тактика «как бы чего не вышло» принесла армейцам локальные успехи только на самом старте. В квалификации Лиги чемпионов против соперников калибра АЕКа и «Янг Бойз», когда нужно было с гарантией пополнить клубный бюджет премиальными за выход в группу. Встречи же с «Базелем» и «Лионом», где Гончаренко прямо на ходу менял окопную тактику на штыковую атаку, убедили его в том, что последняя во всяком случае перспективнее.

«Арсенал» вынес ЦСКА в Лондоне, а Головин круто забил и устроил себе смотрины

Ну да, в Лондоне все выглядело так, что ЦСКА по доброй воле шагнул под расстрел. Высокий прессинг — против «Арсенала»-то, исполняющего авторские распасовки Венгера всегда в темпе и, такое ощущение, с закрытыми глазами! С Кучаевым и Щенниковым на флангах, рвущимися вперед чаще, чем отходящими назад…

Гончаренко сказал после матча, что ЦСКА играл в таком ключе ради будущего, ради развития игроков. А я бы еще добавил: ради как можно более выгодной продажи Александра Головина. И, верно, не случайно первая 45-минутка стала одним из лучших отрезков армейского «движка» в сезоне. Просто презентация! Для которой Головину, учтем, требовалась в атаке компания. Чтобы мог купцам показать: не только наделен скоростью и техникой, но и способен вести игру. Но с компанией сейчас у ЦСКА напряженка. Вернблум на фоне «Арсенала» оказался критично медленным, нынешний Дзагоев тоже не сказать что быстрый… Головин да Муса только и шустрили, при посильной поддержке латералей. Но Муса, не забудем, вообще не сумел в АПЛ закрепиться со своим исполнительским оснащением — а тут «Арсенал», недалеко отставший от АПЛ-топов…

Такая вот история. Но в ней можно усмотреть и еще один подтекст, помимо презентации Головина. В отсутствие плотных оборонительных рядов больно было смотреть на мучения Игнашевича и Березуцких. Ни слова упрека в адрес заслуженных людей. Только вопрос: как они выдерживают бесконечную пытку собственной немощью? Но, может, выбранной тактикой Гончаренко подал знак клубному руководству: видите, мол, что у нас осталось от обороны? Понимаете, что чем дальше, тем мы все более беззащитны?

Заметьте: предъявив целый выводок клубных воспитанников в средней линии и атаке, в защите ЦСКА не показал ни одного новобранца. Значит, подходящих нет. И следовательно, клубу нужно срочно приобретать оптом сразу двух-трех надежных тружеников тыла. На деньги, ну да, вырученные от как можно более дорогой продажи Головина. Вот и закольцевались подтексты встречи с «Арсеналом».