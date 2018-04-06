Песков: заседание СБ РФ по госгранице не связано с задержанием судна «Норд»

"Нет, это большой Совбез, не путайте его с [еженедельными] оперативными совещаниями с постоянными членами Совета безопасности", — сказал пресс-секретарь. «Это широкий состав Совбеза, где обсуждаются концептуальные, рамочные вопросы», — пояснил он.