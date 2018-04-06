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Песков: заседание СБ РФ по госгранице не связано с задержанием судна «Норд»
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Песков: заседание СБ РФ по госгранице не связано с задержанием судна «Норд» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Заседание Совета безопасности РФ по теме укрепления госграницы, которое соберет в пятницу президент РФ Владимир Путин, не связано с задержанием российского судна «Норд» украинскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это большой Совбез, не путайте его с [еженедельными] оперативными совещаниями с постоянными членами Совета безопасности", — сказал пресс-секретарь. «Это широкий состав Совбеза, где обсуждаются концептуальные, рамочные вопросы», — пояснил он.
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