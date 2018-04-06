Ещё
Кларенс Зеедорф: «Милан» при Гаттузо обрел стабильность"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кларенс Зеедорф: «Милан» при Гаттузо обрел стабильность" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер «Милана», ныне возглавляющий «Депортиво», Кларенс Зеедорф отметил, что в период его работы в миланской команде в клубе не было спокойствия. Специалист также добавил, что красно-черные при Дженнаро Гаттузо обрели стабильность.
— Я думаю, что разница между Гаттузо и мной — это клуб, — цитирует Fox Sports Зеедорфа. — Когда я был тренером «Милана», то там не было спокойствия. У всех было подвешенное состояние, которое продолжалось, пока клуб не был продан. Для меня было большим разочарованием то, что не задержался в клубе надолго.
Я рад, что «Милан» при Гаттузо обрел стабильность, и это изменило ситуацию. Я рад, что болельщики снова могут быть уверенны в своей команде.
Спорт-Экспресс: последние новости
Ищем юного футболиста! Последний день подачи заявок РФС: "СМИ пишут про Карасева негатив, который не является фактом" Каррера не думает о рекорде Спаллетти и хочет вернуть "Спартаку" славу прошлых лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»5
Нападение на Нурмагомедова попало на видео4
Ягудин с женой попали в больницу20
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение