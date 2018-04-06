Кларенс Зеедорф: «Милан» при Гаттузо обрел стабильность"

Бывший главный тренер «Милана», ныне возглавляющий «Депортиво», Кларенс Зеедорф отметил, что в период его работы в миланской команде в клубе не было спокойствия. Специалист также добавил, что красно-черные при Дженнаро Гаттузо обрели стабильность.

— Я думаю, что разница между Гаттузо и мной — это клуб, — цитирует Fox Sports Зеедорфа. — Когда я был тренером «Милана», то там не было спокойствия. У всех было подвешенное состояние, которое продолжалось, пока клуб не был продан. Для меня было большим разочарованием то, что не задержался в клубе надолго.

Я рад, что «Милан» при Гаттузо обрел стабильность, и это изменило ситуацию. Я рад, что болельщики снова могут быть уверенны в своей команде.