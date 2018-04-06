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Массимо Каррера: «Я хочу тренировать „Спартак“ еще много лет»
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Массимо Каррера: «Я хочу тренировать „Спартак“ еще много лет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что хочет продолжить работу в клубе и не думает о возвращении на родину. По словам итальянского специалиста, он постарается принести красно-белым еще больше успехов.
— Я хочу тренировать «Спартак» еще много лет и принести клубу череду успешных результатов, — цитирует Карреру itasportpress.it. — Конечно, надеюсь, что я продолжу свою работу, однако это зависит не только от меня, но и от президента. Вернуться в Италию? Пока я не думаю об этом. Мое будущее на данный момент — это матч с «Анжи» в воскресенье.
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