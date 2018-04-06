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Павлюченко: «4:1 — это еще мягкий результат для ЦСКА»
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Павлюченко: «4:1 — это еще мягкий результат для ЦСКА» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил игру ЦСКА в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:4).
"Чего не хватило ЦСКА для положительного результата? Голов, наверное, не хватило (смеется). Мало забили, вот и проиграли. Если в целом брать игру, наверное, вчера «Арсенал» был на голову сильнее, сколько они не забили. 4:1 — это еще такой мягкий результат. ЦСКА тяжело, конечно, будет, практически шансов нет, но можно постараться дома как-то зацепиться.
Критика в адрес обороны ЦСКА? А что делать? Других футболистов у ЦСКА пока нет на сегодняшний день. Поэтому те футболисты, которые есть, они и играют. Это вопрос к президенту ЦСКА и к главному тренеру, почему проблемы в обороне. Готов ли Головин к АПЛ? Он сейчас лучший игрок ЦСКА и в сборной очень хорошо выглядит. Поэтому почему нет?" — приводят слова Павлюченко российские СМИ.
Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.
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