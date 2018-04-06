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Павлюченко: «Поражение со счётом 1:4 — это ещё мягкий результат для ЦСКА»
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Павлюченко: «Поражение со счётом 1:4 — это ещё мягкий результат для ЦСКА» 

Евро-футбол.Ру 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о выездном поражении ЦСКА от лондонского «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
"Чего не хватило ЦСКА для положительного результата? Голов, наверное, не хватило. Мало забили, вот и проиграли. Если в целом брать игру, наверное, вчера «Арсенал» был на голову сильнее. 4:1 — это еще мягкий результат. ЦСКА тяжело, конечно, будет, практически шансов нет, но можно постараться дома как-то зацепиться.
Критика в адрес обороны? А что делать? Других футболистов у «армейцев» пока нет. Это вопрос к президенту и главному тренеру, почему проблемы в обороне.
Готов ли Головин к АПЛ? Он сейчас лучший игрок ЦСКА и в сборной очень хорошо выглядит. Почему нет?", — сказал Павлюченко.
Ответная игра противостояния состоится в Москве 12 апреля.
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