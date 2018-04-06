«Интер» не договорился с Бернардом о зарплате

«Интер» больше не заинтересован в покупке полузащитника Анисиу Калдейра Бернарда, сообщает Passioneinter. Клуб не смог договориться с игроком о финансовых условиях контракта.

Ранее в СМИ сообщалась сумма в 4 миллиона евро в год, что, по мнению «Интера», слишком много для футболиста, не имеющего паспорт гражданина Евросоюза

Бернард в этом сезоне провел 8 матчей в Лиге чемпионов и забил 3 мяча. Контракт 25-летнего бразильца с «Шахтером» истекает летом 2018 года. К футболисту также проявляют интерес «Милан», «Бешикташ», «Рома», «Севилья», «Фламенго», «Сан-Паулу» и «Палмейрас».