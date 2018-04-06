Валерий Рейнгольд: ЦСКА надо покупать мастеровитых ребят, чтобы на что-то надеяться в Европе 

— Вы же сами видите, как ЦСКА укомплектован — возрастные игроки действуют в обороне. Все четыре мяча были забиты «Арсеналом» в результате быстрых атак. ЦСКА потерял контроль в центре поля, Березуцкие и Игнашевич не успевали за своими оппонентами, к тому же слабо сыграли крайние защитники. 4 мяча — это много, если мы на что-то рассчитываем в Европе. ЦСКА — команда, которая борется за золотые медали чемпионата России, ей столько пропускать зазорно. И это еще надо Акинфееву сказать спасибо, потому что пропущенных голов могло быть больше. Печальный итог матча в Лондоне. Лондонцы забили четыре, а еще дохлых три не забили. Счет вполне мог стать удручающим. Благодарен ЦСКА, они добрались в Лиге Европы до четвертьфинала. Надо им сказать спасибо. Для того, чтобы играть на уровне, надо покупать мастеровитых ребят и тогда на что-то надеяться. Когда я слышу, что у нас футбол хороший, то задумываюсь, а что у нас есть? Вот Галицкий увольняет Шалимова, да, есть претензии к тренеру. Но надо задать вопрос Галицкому: что же ты хороших футболистов в «Краснодар» не покупаешь? Нельзя все сваливать на тренера, потому что футбол делают игроки высокого уровня. ЦСКА — самая сильная команда России в плане дисциплины, они неукоснительно стараются выполнять задания Гончаренко. Но в Европе этого мало, — сказал Рейнгольд.