«Интер» определился по Бернарду

Бразильский полузащитник «Шахтера» Бернард не перейдет в «Интер», сообщает Passioneinter.

По сведениям издания футболист запросил у итальянского клуба в размере четырех миллионов евро. В «Интере» посчитали, что это слишком большой оклад для игрока, который не имеет паспорт гражданина Евросоюза и отказались от его трансфера.

Напомним, что 25-летним Бернардом также интересуются «Ювентус», «Челси», «Милан», «Рома» и «Севилья». Контракт хавбека с «Шахтером» истекает летом и он станет свободным агентом.