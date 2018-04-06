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«Интер» определился по Бернарду
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«Интер» определился по Бернарду 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бразильский полузащитник «Шахтера» Бернард не перейдет в «Интер», сообщает Passioneinter.
По сведениям издания футболист запросил у итальянского клуба в размере четырех миллионов евро. В «Интере» посчитали, что это слишком большой оклад для игрока, который не имеет паспорт гражданина Евросоюза и отказались от его трансфера.
Напомним, что 25-летним Бернардом также интересуются «Ювентус», «Челси», «Милан», «Рома» и «Севилья». Контракт хавбека с «Шахтером» истекает летом и он станет свободным агентом.
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